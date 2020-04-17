О том, какие бывают фейки, кто их вбрасывает, и как быстро проверить сообщения на достоверность, рассказали журналисты подкаста РИА Новости.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Очередной вебинар на тему "Инфодемия: как вскрыть фейк и извлечь из этого пользу", посвященный технике работы по разоблачению фальшивых новостей и ложных слухов, состоялся в пятницу, 17 апреля, в рамках международного образовательного проекта SputnikPro.

Вебинар собрал в режиме онлайн журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб из многих стран. Впервые к модулю SputnikPro присоединились публицисты не только из ближнего зарубежья, но и из многих регионов России. Для участников проекта ведущие подкаста "Не верю!", журналисты РИА Новости Игорь Кривицкий и Наталья Шашина, подготовили презентацию — более полутора часов шло живое общение на тему распознавания и разоблачения фейков, особенно актуальную в период распространения коронавирусной инфекции.

Эксперты рассказали о природе и структуре фейков, разобрали механику их "вбрасывания" и распространения в информационном пространстве. На реальных примерах фальшивых новостей, кочующих не только по странам СНГ, но и по всему миру, ведущие вебинара показали, как правильно обходиться с фейками и обращать вред, который они приносят, в пользу для аудитории.

"Если мы игнорируем фейки, то молчанием умножаем зло"

Международный образовательный проект SputnikPro стал отличной площадкой для профессионального журналистского развития, отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, открывая вебинар.

До конца февраля проводились двух- и трехдневные модули с участием экспертов, политологов и преподавателей журналистики в столицах стран ближнего зарубежья, рассказала Лосева. Со временем появились и перекрестные проекты, когда журналисты из разных стран приезжали в гости друг к другу, делились профессиональным опытом. Однако в условиях пандемии коронавируса стало ясно, что формат проекта необходимо дополнить дистанционным режимом, и в рамках SputnikPro прошли уже несколько успешных онлайн-вебинаров.

Тема очередной онлайн-сессии чрезвычайно важна и очень актуальна, подчеркнула Наталья Лосева. "Фейки уже стали частью жизни, мы не можем игнорировать фейковые истории, потому что их не игнорирует аудитория, и если мы молчим, то своим молчанием мы умножаем зло", — считает она.

Поэтому, продолжила она, мы решили, что сегодня было бы здорово обменяться мнениями, как можно, разоблачая фейки, не оказаться в ситуации оправдывающихся, не выглядеть скучными — потому что фейки часто выглядят даже интереснее, чем реальные новости.

Как размножаются фейки

Подкаст "Не верю!" на сайте информационного агентства РИА Новости посвящен разоблачению фейков. Практически каждый подкаст превращается в своеобразный семинар — Игорь Кривицкий и Наталья Шашина приглашают в эфир экспертов, ученых, общественных деятелей, разбирают природу того или иного фейка, почему он выстрелил и почему люди вообще это распространяют.

"Есть отличные рекомендации Общественной палаты РФ о том, как распознавать фейки, однако наш опыт позволяет многое добавить к этому списку", — рассказал участникам вебинара ведущий подкаста Игорь Кривицкий.

Журналист перечислил главные признаки фейка.

Практически всегда это анонимное, очень эмоциональное сообщение, в котором мало или совсем нет информации, поддающейся проверке. Там всегда говорится об угрозе здоровью или даже жизни большого числа людей. Фейк обязательно противопоставляет себя официальной информации, ссылается на неких знакомых или близких людей и всегда содержит призыв к максимальному распространению.

"Фейк выживает только за счет виральности, которая достигается широким распространением ", — отметил Кривицкий.

Ведущие вебинара рассказали о нескольких примерах "свежих" или старых, но "обновленных" фейков, которые сейчас кочуют по социальным сетям, каналам и чатам в мессенджерах. Большинство современных фейковых новостей связаны с коронавирусом. "На фоне карантина и пандемии развелась "инфодемия" — повальный шквал фейковых новостей", — сказал Кривицкий.

По мнению ведущего антифейкового подкаста, причиной стал и тот факт, что у людей появилось больше времени на погружение в цифровой инфопоток, а также страх и непонимание происходящего: "Фейки особенно широко расходятся в условиях информационной перегрузки, ведь в период пандемии на людей ежедневно обрушивается огромное количество новостей.

"Леночка", у которой много имен

Новым видом фальшивых новостей стали аудио-фейки — когда в мессенджерах и социальных сетях распространяются аудиозаписи якобы реальных разговоров, в которых сообщается "сенсационная информация".

Один из самых известных фейков последнего времени получил даже собственное имя — "Леночка", — а его распространение приобрело такой масштаб, что разоблачать ложь пришлось при помощи федеральных российских телеканалов. На аудио записан якобы телефонный разговор, в котором женщина сообщает подруге о невероятном количестве смертей от коронавируса в столице, которые "власти скрывают", и о том, что в магазинах скоро кончатся продукты. Манера общения — предельно доверительная, как у провинциального экстрасенса, с частым повторением "мои дорогие" и традиционным призывом "рассказать как можно большему числу людей".

© Screenshot / вебинар SputnikPro Ведущий подкаста "Не верю!" рассказал участникам проекта SputnikPro, как выявлять фейки.

"Фейки имеют свойство адаптироваться под конкретные регионы и инфополя, в которых они действуют", — заметил Кривицкий. Участники вебинара живо включились в обсуждение: оказалось, что этот фейк распространялся и в Азербайджане, и в Казахстане — только женские имена, от лица которых звучало паническое сообщение, менялись на те, что популярны в стране.

"Нет времени думать, передавай дальше!"

Фейки в первую очередь анонимны, чтобы нельзя было проверить источник. Во-вторых, они очень эмоциональны, в первую очередь триггерят эмоциональную реакцию", — рассказал Игорь Кривицкий.

Ведущий подкаста "Не верю!" подчеркнул, что изготовители фейков рассчитывают именно на такое восприятие своей продукции, потому что эмоции заставляют людей действовать по принципу "сначала переслала всем, потом задумалась".

"Это такая эволюционная особенность человека — когда звучит сигнал тревоги, люди склонны сначала передавать информацию об угрозе дальше, всей популяции, в духе "Опасность, опасность! Все в живы? Ты в порядке?" — а уже потом включать когнитивное мышление и оценивать, насколько угроза была реальна. Часто люди готовы делиться новостями, в правдивости которых сомневаются", — отметил Кривицкий.

Журналист рассказал об эксперименте, который провели социологи одного из канадских университетов. Участникам эксперимента предложили оценить новости, часть из которых была фальшивыми. Оказалось, что многие из людей, которые правильно распознали фейки, все равно были готовы поделиться ими в социальных сетях — даже сомневаясь в их достоверности.

"Социальные сети позволяют потешить самолюбие, набрать лайков, почувствовать себя распространителем цифрового контента. Фейки играют на этом, — заметил ведущий подкаста. — Кроме того, фейковые новости пользуются ленью пользователей, которые не затрудняют себя проверкой сомнительной информации".

Задушевный инфовирус: "Верьте мне, мои дорогие"

В фейках обязательно присутствует утверждение, что от людей "скрывают правду во избежание паники".

"Фейк хочет заставить людей поверить, что информация в самом фейке является правдой. А для этого ему нужно противопоставить себя официальной информации, — рассказал Игорь Кривицкий. — Заявить, что официальные источники врут, а значит, фейк говорит правду".

Один из популярных приемов фейка — выдавать фальшивку за информацию от лица популярной медийной личности, чей авторитет не подвергается сомнению.

В другом аудио-фейке, который показали участникам вебинара SputnikPro мужчина с хрипотцой, не очень удачно имитируя манеру усталого хирурга, только что вышедшего из операционной, советует "простое средство от коронавируса" — глотать чеснок. Этот аудио-фейк распространялся в России от имени якобы Леонида Рошаля. Разумеется, знаменитый врач не имел к этому никакого отношения.

А в Казахстане тот же самый аудиофайл с той же самой записью распространялся по социальным сетям от имени… бывшего министра здравоохранения Жаксылыка Доскалиева.

Что делать с фейковой новостью в инфопотоке

В эфире подкаста "Не верю!" специалист по кибербезопасности рассказал, как действуют изготовители фейковых новостей.

По словам эксперта, благоприятная среда для внедрения фейков — это родительские, "мамские" группы и чаты в социальных сетях. Родители, обеспокоенные "угрозой" для детей, о которой трубят фейки, начинают нервничать и массово распространяют информацию между собой, а затем и среди своих знакомых.

Специалист по кибербезопасности пояснил, что злоумышленники пользуются атмосферой доверия в таких группах, и обычно ведут вдумчивую подготовку — боты "прокачиваются", вводятся в группы, проявляют активность — чтобы "выстрелить", когда наступит нужное время.

Выявить таких ботов сложно, однако есть ряд приемов, которые с высокой вероятностью выявляют фальшивую идентичность. "Например, если вы проверяете активность аккаунта и видите, что у него вообще нет перерывов на сон, значит, аккаунт управляется либо программой, либо несколькими операторами", — заметил эксперт.

"Если вы нашли фейк, то во-первых, не нужно его постить без разоблачения. Когда мы находим фейк, — хотя чаще они сами находят нас, — мы его анализируем. Приглашаем экспертов, проверяем случай, иногда даже берем комментарий у потерпевших или у фигурантов, — рассказали ведущие подкаста "Не верю!". — На одном фейке можно подготовить несколько материалов разного формата, которые способны сгенерировать не меньше аудитории, чем сам фейк".

Бороться с фейком его же оружием

Фейковые новости готовят, вбрасывают и распространяют далеко не всегда ради одних лишь "лайков" или потому, что это "прикольно". Совсем не редкость, когда изготовление фейков — это часть хорошо финансируемой и продуманной схемы.

"Это системная работа, часть информационной войны, которая ведется против общества. Через генерирование и распространение фейков готовятся и обкатываются на практике инструменты, которые могут и будут использованы для решения политических и экономических задач", — подвела итог заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, закрывая вебинар.

Лосева призвала бить фейковые новости их же оружием, используя опровержения фейков для привлечения новой аудитории:

"Сто раз обманувшись и обжегшись, аудитория придет к тем, кто обладает реальной информацией, умеет анализировать фейки и эффективно давать ответ. Тогда пользователь подхватывает вашу ссылку и возвращает ее в те же чаты, где он наткнулся на фейк".

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