Совет Федерации разрешил мигрантам переоформлять патент без выезда из России

Авторы закона отмечают, что он разработан в связи с принятыми правительством мерами в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий льготу для работающих в РФ иностранцев.

Документ позволяет им неоднократно обращаться за переоформлением патента, не покидая при этом пределы станы, как это требовалось ранее.

Авторы закона отмечают, что он разработан в связи с принятыми кабмином мерами обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.

Принятие закона позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России.

В то же время работодатели получают на долгосрочную перспективу возможность привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, подчёркивают авторы.

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