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Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Совет Федерации разрешил мигрантам переоформлять патент без выезда из России

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200417/29923587/sf-razreshil-inostrantsam-pereoformlyat-patent-bez-vyezda-iz-russia.html

Авторы закона отмечают, что он разработан в связи с принятыми правительством мерами в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий льготу для работающих в РФ иностранцев.

Глава комитета по делам СНГ Госдумы РФ Леонид Калашников
© Sputnik / Владимир Федоренко
Депутат Госдумы: спасибо мигрантам за помощь в борьбе с коронавирусом в России

Документ позволяет им неоднократно обращаться за переоформлением патента, не покидая при этом пределы станы, как это требовалось ранее.

Авторы закона отмечают, что он разработан в связи с принятыми кабмином мерами обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса на территории РФ.

Принятие закона позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории России.

В то же время работодатели получают на долгосрочную перспективу возможность привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран, подчёркивают авторы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)

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