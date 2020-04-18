Пока вы спали: COVID-19 рвет планку, срочная помощь Молдове, весы Маккартни

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Число жертв коронавируса в мире, выделенный Кишиневу экстренный кредит, а также сравнение, на которое вынудили пойти экс-битла - главные темы обзора.

Еще один психологический рубеж

Число умерших от коронавируса в мире минувшей ночью превысило 150 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы число жертв составило более 154 тысяч. Первое место удерживают США (около 37 тысяч умерших), на втором месте Италия (под 23 тысячи), на третьем – Испания (свыше 20 тысяч).

Кроме того, тяжелая ситуация сложилась во Франции и в Великобритании.

Число заболевших во всем мире превысило 2,24 миллиона человек. Больше всего случаев заражения выявлено в США — 700,2 тысячи. На втором месте находится Испания, где заболели 190,8 тысячи человек, на третьем — Италия (172,4 тысячи инфицированных)свидетельствуют данные Университета.

We have #LightItBlue in support of #HealthcareHeros at Johns Hopkins Medicine and around the world. 💙 pic.twitter.com/TFHOPJ97yg — Johns Hopkins Medicine (@HopkinsMedicine) April 17, 2020

​Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

"Горячие" деньги для преодоления трудной ситуации

Совет директором МВФ одобрил срочный кредит для Республики Молдова в объеме 235 млн долларов. Об этом сообщил в ночь на субботу в своем Facebook премьер Ион Кику.

Вместе с траншем, предоставленным Российской Федерацией, заем от Фонда позволит финансировать более половины бюджетного дефицита текущего года.

"Кроме того, мы ожидаем, что и Евросоюз примет решение о предоставлении макрофинансовой помощи РМ", - написал глава молдавского кабмина, добавив, что он подписал соответствующее письмо в адрес Еврокомиссии.

"Друзья познаются в беде!", - подытожил Кику.

Beatles на чашу весов ложится тяжелее

В интервью на радиостанции SiriusXM сэр Пол Маккартни согласился с ведущим Говардом Стерном, что "ливерпульская четверка" оказала наибольшее влияние на музыку в целом. Собеседники, в частности, проводили сравнение между Beatles и Rollling Stones на пике славы.

"У них корни в блюзе. Когда они что-то пишут, это ближе к блюзу. Мы имели больше влияния… Отличий много, я люблю Rolling Stones, но я с вами соглашусь, Beatles были лучше", – пояснил музыкант.

Стерн предположил, что альбом ‘Their Satanic Majesties Request’ был попыткой подражать “Sgt. Peppers…”.

"Со временем мы начали замечать, что Stones повторяли все, что мы делали", – поделился Маккартни, которого цитирует NME.

"Мы поехали в Штаты и имели там огромный успех. После нас Stones тоже отправились в Америку. У нас вышел Sgt. Pepper, и Stones записали психоделический альбом. Таких случаев было много. Мы очень дружили и до сих пор дружим. Мы восхищаемся друг другом. Rolling Stones – фантастическая группа. Я всегда хожу на их концерты", – добавил музыкант.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova