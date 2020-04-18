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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

Мигранты без разрешения на работу в России: открыто "окно" для найма

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200418/29931528/migranty-bez-razresheniya-na-rabotu-v-russia-otkryto-okno-dlya-nayma.html

Разрешение привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства будет действовать на протяжении трех месяцев.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Работодатели в России смогут до 15 июня привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения на работу, соответствующий указ президента Путина опубликован на сайте Кремля.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
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"В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством РФ, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников)", - говорится в указе.

В связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на тот же период приостановлено действие и других регулирующих мер в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

В их числе: сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроки, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

Временная амнистия предоставляется тем лицам, в отношении которых принято решение об административном выдворении, депортации или передаче иностранному государству.

Не будут приниматься во внимание просрочки ряда документов, среди которых виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта, удостоверение беженца.

Полный текст указа президента России можно найти здесь.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)

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