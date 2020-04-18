Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото, видео

Предпасхальная церемония в главной святыне христианского мира из-за пандемии проходит в закрытом режиме.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Иерусалимский патриарх трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и молился о схождении огня.

После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие. В Молдову он прибудет, ориентировочно, между 19.30 и 20.00.

© AFP 2020 / AHMAD GHARABLI Благодатный огонь сошел.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.

Предпасхальная церемония в главной святыне христианского мира храме Гроба Господня из-за пандемии проходит в закрытом режиме.

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