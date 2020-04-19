Пока вы спали: поздравление патриарха, Трамп о России, пандемия и демография

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Пасхальное слово предстоятеля РПЦ, заявление президента США об отношениях с Москвой, влияние коронавируса на смертность и рождаемость - главные темы обзора.

Поздравление патриарха

Перед праздничным богослужением патриарх Кирилл поздравил верующих и сказал, что на Пасху будет молиться, чтобы беда, которая постигла людей, как можно быстрее остановилась, а болезнь "не унесла новые и новые человеческие жизни".

Он отметил, что верующие сегодня будут обращаться к Господу с просьбой оградить их и отечество от эпидемии коронавируса и другими прошениями, "зная, что он слышит наши молитвы".

"У меня особое пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество", — рассказал патриарх.

Он также пожелал православным еще больше укрепиться в вере, надежде на Господа, а также "в понимании того, что через веру мы соединяемся с Богом, в руках которого и жизнь, и смерть".

"И будем просить его, чтобы здравие душевное и телесное посетило всех нас", — подытожил предстоятель.

В своем традиционном Пасхальном послании духовенству и мирянам патриарх призвал не поддаваться панике из-за постигшей человечество пандемии и призвал верующих усилить молитвы об исцелении больных коронавирусом и ограждении здоровых от заражения этой инфекцией.

"В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии", — говорится в послании.

Глава РПЦ напомнил, что в некоторых странах остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. "Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир", — отмечается в обращении.

Патриарх выразил надежду, что "никакие внешние ограничения" не смогут "расторгнуть единство" православных христиан и отнять у них "ту настоящую духовную свободу", которую они "обрели через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, победившего смерть".

Трамп: и вместе с тем...

Президент США заявил, что несмотря на санкционное давление на Москву и жесткие меры американской администрации, отношения с Россией у него по-прежнему хорошие.

"Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу... Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+", — сказал Трамп журналистам.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

В декабре США ввели санкции против проекта "Северный поток", потребовав от компаний, ведущих прокладку газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

Смертность против рождаемости в условиях пандемии: роль побочного фактора

Статистика демографических процессов по итогам 2020 года преподнесет специалистам ряд сюрпризов. Распространение коронавируса уже изменило ситуацию в России, рассказала радио Sputnik социолог Дарья Халтурина.

Избежать катастрофического количества жертв от COVID-19 в России, похоже, удалось. Вирус добрался до страны позже, чем до многих других государств. И это время было использовано для подготовки, были введены меры по самоизоляции, что позволило снизить негативное влияние вируса на демографическую ситуацию в стране.

Однако, есть один нюанс, который может испортить все цифры.

"Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности. Это может привести к тому, что перекроются положительные эффекты от карантина, и мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно", — рассказала демограф.

Но в продолжительном сидении дома есть и положительный момент, считает демограф Халтурина. По ее мнению, после самоизоляции можно ждать всплеск рождаемости.

"Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмыслять жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск", — объяснила радио Sputnik демограф.

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