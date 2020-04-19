12:13 19 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Виды Москвы.

Путин в поздравлении с Пасхой: ситуация с коронавирусом под полным контролем

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
15410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200419/29940776/putin-v-pozdravlenii-s-paskhoy-situatsiya-s-koronavirusom-pod-polnym-kontrolem.html

Российский лидер также отметил, что в борьбе с пандемией власти работают на опережение, а общество объединяется перед общей угрозой.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти РФ в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно и ответственно.

"Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой", - сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, в борьбе с пандемией коронавируса работа ведется на опережение. Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов, они у России есть. 

Москва внимательно анализирует опыт других стран, активно взаимодействует с зарубежными коллегами.

"Россия достойно пройдет через посланные испытания, никаких сомнений нет", - сказал Путин.

Президент поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресеньем. Он поблагодарил тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним.

"А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и верую - потому что Пасха, Воскресенье Христово это символ торжества жизни над все, что против нее", - заключил Путин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин: сотрудничество кабмина и бизнеса, помощь предприятиям на фоне эпидемии
Путин: побороть COVID-19 можно только общими усилиями международного сообщества


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Благодатный огонь прибыл в Молдову.
Благодатный огонь: уже на земле Молдовы
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться