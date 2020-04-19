Путин в поздравлении с Пасхой: ситуация с коронавирусом под полным контролем

Российский лидер также отметил, что в борьбе с пандемией власти работают на опережение, а общество объединяется перед общей угрозой.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти РФ в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно и ответственно.

"Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой", - сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, в борьбе с пандемией коронавируса работа ведется на опережение. Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов, они у России есть.

Москва внимательно анализирует опыт других стран, активно взаимодействует с зарубежными коллегами.

"Россия достойно пройдет через посланные испытания, никаких сомнений нет", - сказал Путин.

Президент поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресеньем. Он поблагодарил тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним.

"А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и верую - потому что Пасха, Воскресенье Христово это символ торжества жизни над все, что против нее", - заключил Путин.

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