Вирусолог: для искусственного создания COVID-19 нигде в мире условий нет

Китайский специалист сослался на мнение зарубежных коллег, которые считают, что подобную версию нельзя считать правдоподобной.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Yет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил в интервью каналу CGTN глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Он сослался на собственного понимания вирусологии и на мнение авторитных зарубежных голлег.

"Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус", — пояснил Чжимин.

Он также подчеркнул, что коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, где он работает, поскольку там строгая система управления, а также регламент проведения исследований.

Возникновению подобных слухов ученый дал следующее объяснение: у людей возникла ассоциация с тем, что институт вирусологии и лаборатория BSL-4 находятся в Ухане.

"Нет никаких доказательств, все это основано на домыслах", — подчеркнул ученый.

Он предположил, что это может делаться для того, чтобы сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института. Чжимин пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения. Скончались почти 140 тысяч человек.

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