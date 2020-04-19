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На улице города Ухань, Китай.

Вирусолог: для искусственного создания COVID-19 нигде в мире условий нет

© AFP 2020 / Stringer
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200419/29942366/virusolog-dlya-iskusstvennogo-sozdaniya-covid-19-nigde-v-mire-usloviy-net.html

Китайский специалист сослался на мнение зарубежных коллег, которые считают, что подобную версию нельзя считать правдоподобной.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Yет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил в интервью каналу CGTN глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Он сослался на собственного понимания вирусологии и на мнение авторитных зарубежных голлег.

"Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус", — пояснил Чжимин.

Он также подчеркнул, что коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, где он работает, поскольку там строгая система управления, а также регламент проведения исследований.

Возникновению подобных слухов ученый дал следующее объяснение: у людей возникла ассоциация с тем, что институт вирусологии и лаборатория BSL-4 находятся в Ухане.

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© AP Photo / Themba Hadebe
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"Нет никаких доказательств, все это основано на домыслах", — подчеркнул ученый.

Он предположил, что это может делаться для того, чтобы сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института. Чжимин пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения. Скончались почти 140 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)

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