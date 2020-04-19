Ситуация с коронавирусом в России: в Кремле выказывают осторожный оптимизм

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что восходящий тренд претерпит изменение в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе, заявил Дмитрий Песков.

"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента напомнил, что жители страны находятся на карантине практически три недели.

"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - добавил Песков.

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