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Московский Кремль.

Ситуация с коронавирусом в России: в Кремле выказывают осторожный оптимизм

© Sputnik / Youri Artamonov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200419/29942689/situatsiya-s-koronavirusom-v-kremlin-vykazyvayut-ostorozhnyy-optimizm.html

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что восходящий тренд претерпит изменение в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе, заявил Дмитрий Песков.

Виды Москвы.
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"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента напомнил, что жители страны находятся на карантине практически три недели.

"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - добавил Песков.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)

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