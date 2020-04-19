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Танцевальный марафон для участников проекта Московское долголетие.

Сколько В России долгожителей "старшей возрастной категории"

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200419/29944942/skolko-rossiyan-pereshagnuli-stoletniy-vozrast.html

По сравнению с прошлым годом число тех, кто перешагнул столетний рубеж, выросло на 10%, а за последние 10 лет — в три раза.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Руки пенсионерки.
© Sputnik / Илья Питалев
В Молдове 260 долгожителей, которым более ста лет, большинство — женщины

Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае. Меньше всего — в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Алтай и Тыва.

По сравнению с прошлым годом число долгожителей выросло на 10%, а за последние 10 лет — в три раза.

Как отмечала ранее гериатр Минздрава Ольга Ткачева, увеличение продолжительности жизни связано с улучшением методов лечения.

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