Решение властей Баварии: "Октоберфест-2020" отменен

"Октоберфест" пользуется всемирной популярностью, ежегодно мероприятие посещает большое количество иностранных туристов, но в этом году его пришлось отменить из-за коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Известный во всем мире фестиваль "Октоберфест" в 2020 году не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Как пояснил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер, пока риск слишком велик.

"В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию", - сказал Зодер, которого цитирует РИА Новости.

В свою очередь, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что решение об отмене далось нелегко, но оно единственно верное, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире.

"Октоберфест" пользуется всемирной популярностью. Ежегодно его посещает большое количество туристов из разных стран.

Германия находится на пятом месте в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в этой стране превысило 147 тысяч, из них 97,2 тысячи выздоровели, а 4,8 тысячи - скончались.

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