Пандемия усугубит голод: оценка ФАО

Кризис в связи с распространением коронавируса серьезно скажется на продовольственной ситуации в мире, которая и до того не была безоблачной. Даже в Европе от недоедания страдают 0,5 миллиона человек.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. В ситуации острой продовольственной необеспеченности или голода в 2019 году оказались по меньшей мере 135 миллионов человек, пандемия коронавируса нового типа может усугубить ситуацию, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Согласно Всемирному докладу ФАО о продовольственных кризисах (GRFC), данный процесс охватил 55 стран и территорий.

Before #COVID19 hit, 135 million people were facing acute food insecurity.



As challenges to food security multiply & cross borders, we must work together to protect the most vulnerable👉 https://t.co/A8KPYnSpqo#GlobalFoodCrises #FightFoodCrises pic.twitter.com/qxUsmW6rkF — FAO (@FAO) April 21, 2020

​Зарегистрированные показатели стали самыми высокими за четыре года существования доклада. В частности, если взять 50 стран, которые присутствовали в докладе как за 2019, так и за 2020 год, то можно сделать вывод о том, что в них численность необеспеченных продовольствием увеличилась со 112 до 123 миллионов человек.

При этом подчеркивается, что данные и анализы, проведенные в данном докладе, были подготовлены до глобального кризиса пандемии COVID-19 и не учитывают его влияния на уязвимые группы населения в ситуациях продовольственного кризиса.

В соответствии с новыми данными, более половины пострадавшего населения находится в Африке (73 миллиона). На втором месте стоят Азия и Ближний Восток (43 миллиона). 18,5 миллионов находятся в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна и 0,5 миллиона в Европе.

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