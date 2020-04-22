Ученый рассказал, что нужно делать во время самоизоляции

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Самореализация и завершение отложенных дел - вот те вещи, которые стоит сделать, находясь на самоизоляции во время карантина. Об этом сообщил РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

"Сейчас очень удобное время, когда можно найти возможность и доделать отложенные ранее дела. У кого-то это непрочитанные книги, неразложенные фотографии, необработанные материалы, незаконченный ремонт", - сказал он.

Ученый отметил, что для комфортного самочувствия, "нужно найти что-то для саморазвития, самосовершенствования". "Один из моих учителей в ИМБП Евгений Александрович Ильин провел год в Антарктиде в качестве врача и за этот год прекрасно выучил английский язык", - пояснил Суворов.

Ранее психолог Елена Ковалева рассказала Sputnik Молдова о том, чем занять себя гражданам во время карантина. По ее мнению, в этот период себя нужно развивать, а не только развлекать.

"Когда Пушкин находился в карантине из-за холеры, Болдинская осень стала самым продуктивными периодом его жизни. Поэтому творческие моменты своей жизни, возможно пренебрегаемые, могут стать актуальными и ожить" – отметила Ковалева.

В то же время, специалисты также обращают внимание, что ежедневно нужно делать зарядку. Для сохранения тела в мышечном тонусе и поддержания нормального настроения и состояния духа при физических нагрузках можно использовать любые подручные средства – те же пакеты с крупами, макаронами и мукой, которыми многие граждане Молдовы в обилии запаслись, когда власти страны только объявили о карантинных ограничениях, вызванных опасностью распространения в стране вируса нового типа COVID-19. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер по фитнессу Роман Билецкий.

Кроме того, важен правильный режим питания.

"Если во время повседневной жизни до карантина мы привыкли к пяти приемам пищи в день - трем основным и двум перекусам, - то сейчас следует полностью исключить промежуточные приемы пищи. Наш организм в условиях изоляции нуждается в меньшем количестве энергии и калорий. В первую очередь, следует исключить сладости и плацинды - наиболее калорийную пищу", - отметила нутрициолог Ольга Кара.

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