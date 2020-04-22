Проект радио Sputnik объявлен финалистом премии New York Festivals

Проект радио Sputnik "Свой/Чужой" был номинирован в категории "Права человека" и посвящен взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Специальный проект радио Sputnik "Свой/Чужой" объявлен финалистом престижного международного конкурса New York Festivals Radio Awards. Это единственный номинант из России.

Оргкомитет New York Festivals с 1957 года награждает лучшие в мире радио-, кино- и телевидения проекты, а также определяет лидеров пиар-коммуникаций в сфере финансов, здравоохранении и маркетинге. Это одна из самых престижных международных премий для СМИ.

Цикл передач обозревателя Марии Меркуловой посвящен одной из главных проблем современного мира - взаимоотношениям между мигрантами и местным населением.

Россия – многонациональное государство и входит в топ-5 в мире по притоку трудовых мигрантов. Взаимное непонимание, культурные различия, языковой барьер часто служат причиной конфликтов между коренными жителями и приезжими. "Свой/Чужой" рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться "понаехавшим" и какие претензии есть к ним у россиян.

Вместе с Меркуловой в создании проекта принимали участие продюсер Анастасия Киндрук и звукорежиссер Олег Чижов. Вместе с Марией текст озвучивал обозреватель Кирилл Бакеев, перевод на английский язык подготовили Павел Кукаркин, Наталья Шавлак и Анастасия Лебедева.

New York Festivals Radio Awards – своего рода "Оскар" в мире радио. Премией отмечается радиоконтент любого размера и формата, созданный как радиостанциями, так и медиасетями и независимыми производителями. Обладателями NYF Radio Awards в разные годы становились такие крупнейшие вещательные компании, как BBC (Великобритания), Deutsche Welle (Германия), Vox Media и Bloomberg Radio (США). В 2020 году на конкурс были представлены программы радиостанций из 40 стран.

© Sputnik / Miroslav Rotari SputnikPro - новые возможности в новой реальности – самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

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