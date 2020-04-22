Утверждения об искусственном происхождении коронавируса: комментарий Кремля

Версия о том, что COVID-19 является результатом природных мутаций, а лабораторного синтеза, муссируется в последнее время все интенсивнее.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации ... оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.

По его словам, каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают эту версию.

"Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. И скорее всего, пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации о том, чтобы делать какие-то заключения", - сказал Песков.

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