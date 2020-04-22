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Ученый из лаборатории.

Утверждения об искусственном происхождении коронавируса: комментарий Кремля

© AP Photo / Andrew Harnik
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200422/29976980/utverzhdeniya-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-koronavirusa-kommentariy-kremlin.html

Версия о том, что COVID-19 является результатом природных мутаций, а лабораторного синтеза, муссируется в последнее время все интенсивнее.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. В Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации ... оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.

На улице города Ухань, Китай.
© AFP 2020 / Stringer
Вирусолог: для искусственного создания COVID-19 нигде в мире условий нет
По его словам, каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают эту версию.

"Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. И скорее всего, пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации о том, чтобы делать какие-то заключения", - сказал Песков.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (820)

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