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Украина: плюс две недели карантина

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200422/29978060/ukraina-plyus-dve-nedeli-karantina.html

При принятии решения власти опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Кабинет министров Украины продлил до 11 мая карантин, который действовал из-за коронавируса в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Посольство Украины в Кишиневе
© Photo : Ambasada Ucrainei la Chișinău
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)

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