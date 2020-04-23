Бывшие узники концлагерей просят расследовать действия финских оккупантов

В рамках проекта "Без срока давности" ранее были обнародованы свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, бывшие узники обратились в СК.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий текст обращения, подписанного Валентиной Мошниковой, Тамарой Кардаш, Лениной Макеевой и Галиной Чапуриной, попал в распоряжение РИА Новости.

В рамках проекта "Без срока давности" ранее были обнародованы свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и не публиковавшиеся ранее. В понедельник в Следственном комитете России организовали проверку.

"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления", — говорится в тексте заявления.

На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. К апрелю 1942 года в них находились около 24 тысяч человек (примерно 30% населения в зоне оккупации). Согласно данным из рассекреченных архивов, там содержались в основном славяне, более 90 процентов — русские, белорусы, украинцы.

По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске.

В свою очередь, бывшая узница пятого финского концлагеря на территории Карело-Финской ССР Ленина Макеева заявила о готовности выступить в качестве свидетеля преступлений, совершенных финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.

В концлагере на территории Петрозаводска Макеева, будучи ребенком, пробыла два года и восемь месяцев. Оставшихся в живых узников лагеря смерти бойцы Красной армии освободили 28 июня 1944 года.

Сейчас Макеева - замглавы Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. То, чему ей пришлось стать свидетельницей, ныне 84-летняя женщина вспоминает со слезами в голосе. "На площади 20 квадратных метров нас было 15 человек. Клопы, вши… Началась эпидемия. Тиф, цинга. Люди стали умирать. Из-за скудного питания смертность среди узников еще более усугубилась. В нашей семье из семи человек трое умерли от голода. Крапива не успевала вырастать, как ее тут же съедали. За нарушения пороли ивовыми розгами, которые вымачивали в соленой воде. А иногда была плетка резиновая с металлической шайбой на конце", - вспоминает Макеева.

По ее словам, в живых экс-узников финских концлагерей осталось совсем мало, всем по 80-90 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova