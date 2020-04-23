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Медицинские работники готовят отделение реанимации новой больницы

Названы главные "мишени" COVID-19 в организме человека

© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200423/29993908/misheni-covid-19-v-organizme-cheloveka.html

Эксперты надеются, что их результаты должны помочь медикам, которые работают над созданием препаратов, способных воздействовать на коронавирус

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik.В Массачусетском институте и Гарварде выяснили, какие органы являются главными "мишенями" для коронавируса SARS-CoV-19. Совместно с зарубежными коллегами ученым удалось установить, что это нос, кишечник и легкие человека, сообщает издание EurekAlert.

© Photo : Министерство обороны РФ
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В них оказалось наибольшее количество клеток, восприимчивых к инфекции. Ученые использовали данные РНК разных типов, чтобы обнаружить клетки, экспрессирующие два белка, способствующие внедрению коронавируса в человеческий организм

Как выяснилось, в носовой полости вирус COVID-19 атакует секреторные клетки, в легких — пневмоциты типа II, а в кишечной полости — энтероциты. Последние отвечают за абсорбцию питательных веществ.

Эксперты выражают надежду, что эти результаты должны помочь медикам, которые работают над созданием препаратов, способных воздействовать на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены уже более 2,63 миллиона человек. Общее количество летальных исходов составляет более 183,4 тысячи.

Мировые лидеры принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, закрывают города и целые страны на карантин.

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