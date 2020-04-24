Следователи МВД России заочно предъявили обвинение Ренато Усатому

Следственный департамент МВД РФ заявил, что продолжает расследование уголовного дела о незаконном выводе из России через молдавские банки более 500 миллиардов рублей.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обвинение в адрес Усатого выдвинуто в рамках расследования уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013-2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через один из молдавских банков более 500 миллиардов рублей.

Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику, сообщила представитель МВД РФ.

По данным следствия, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Члены сообщества перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка "Moldindconbank", открытые в том числе в банке "Bank of New York", под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "Moldindconbank" по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД России.

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