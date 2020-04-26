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Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме

Иностранные туристы могут не попасть в Италию до конца года

© Sputnik / Sergey Mamontov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (877)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200426/30019881/Inostrannye-turisty-mogut-ne-popast-v-Italiyu-do-kontsa-goda.html

Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но пока власти Италии не намерены до конца года пускать иностранных туристов.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил газете La Repubblica, что страна не будет до конца года открывать границы для иностранных туристов

"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", - пояснил чиновник.

Салоники
© CC0 / Pixabay / dimitrisvetsikas
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Однако итальянский министр не исключил, что в мае возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые приостановили деятельность из-за вспышки коронавируса. Скорее всего принимать посетителей смогут Колизей и Помпеи.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что по меньшей мере до начала осени могут остаться закрытыми границы стран Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом. Французский лидер обратил внимание на тот факт, что в различных государствах ситуация с COVID-19 развивается по-разному. Поэтому Макрон не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в ряде регионов может возникнуть повторная вспышка инфекции. Именно по этой причине границы Шенгензоны могут быть закрыты до сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (877)

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