Иностранные туристы могут не попасть в Италию до конца года

Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но пока власти Италии не намерены до конца года пускать иностранных туристов.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил газете La Repubblica, что страна не будет до конца года открывать границы для иностранных туристов

"Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", - пояснил чиновник.

Однако итальянский министр не исключил, что в мае возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые приостановили деятельность из-за вспышки коронавируса. Скорее всего принимать посетителей смогут Колизей и Помпеи.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что по меньшей мере до начала осени могут остаться закрытыми границы стран Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом. Французский лидер обратил внимание на тот факт, что в различных государствах ситуация с COVID-19 развивается по-разному. Поэтому Макрон не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в ряде регионов может возникнуть повторная вспышка инфекции. Именно по этой причине границы Шенгензоны могут быть закрыты до сентября.

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