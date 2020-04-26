Известный журналист Джульетто Кьеза умер в возрасте 79 лет

Жена Кьезы, журналистка Фьямметта Кукурнии, сообщила, что причиной смерти супруга стал инфаркт, медикам не удалось спасти его жизнь.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Известный итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Кьезы, президента благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.

"У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения", - сказал Бордато.

По его словам, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.

Жена Кьезы, журналистка Фьямметта Кукурнии, сообщила, что причиной смерти супруга стал инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

"Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova