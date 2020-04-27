Япония закрывает границы для граждан еще 14 стран

Ужесточение ограничений вступит в силу с 29 апреля, таким образом граждане 87 стран не смогут въехать в Японию.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Японский премьер Синдзо Абэ заявил о том, что Япония дополнительно закроет въезд в страну для приезжающих из четырнадцати стран, в том числе из России, Белоруссии и Украины. Это связано с мерами по сдерживанию распространения коронавируса, уточнило японское агентство Дзидзи, которое цитирует РИА Новости.

Абэ пояснил, что ужесточение ограничений вступит в силу с 29 апреля.

Всего количество стран, на которые они распространяются, достигнет 87, а меры безопасности при въезде для иностранных граждан в Японии будут действовать до конца мая.

Также не смогут въехать в Японию лица, которые в течение двух недель до прибытия посещали эти 87 стран.

Министерство иностранных дел Японии, соответственно, повысило до третьего уровня опасность поездок в "закрытые" страны.

До этого Япония закрыла въезд в страну лицам из 73 стран и регионов, включая Китай, Южную Корею, США и большую часть Европы, а также приостановила действие виз для граждан иностранных государств.

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