Сердце полководца и сердце солдата

Как и всякому военному человеку, Кутузову приходилось заглядывать смерти в глаза на протяжении всей своей военной карьеры. Начиная с битвы при Рябой Могиле в июне 1770 года, когда дивизионный квартирмейстер Кутузов впервые побывал под вражеским огнем, вместе с солдатами ходил в атаку против многократно превосходящих турецких войск. В бою при Ларге он вместе с разведчиками, снова на переднем крае. Вот что говорят о молодом офицере боевые донесения того периода: "Сей чиновник и здесь показал удивительную храбрость, стояв долго и неподвижно сомкнутым строем против сильного огня неприятельского, и отбивался с желаемым успехом одною беспримерною пальбою, а при наступлении неприятельских наездников устремлялся на них сам с своею командою и всегда отгонял их от фронта". В сентябре того же года Кутузов добровольцем принял участие в штурме турецкой крепости Бендеры.

Отказавшись от непыльной штабной службы, новую войну с Турцией 29-летний подполковник встречает командиром гренадерского батальона. 24 июля 1774 года в жестоком бою под Алуштой, где высадился большой турецкий десант, Кутузов со знаменем в руках вел в бой своих солдат, получил тяжелое ранение. "Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица..." Врачи признали ранение смертельным, но Кутузов выжил и с изрядно испорченным зрением, после продолжительного лечения, вернулся в строй. Через четыре года при осаде Очакова, уже полковник, Кутузов снова оказался в шаге от смерти. Пуля, пробив височную кость, прошла мимо глазных мышц и мозга, чудом не задев их. Врач, лечивший его, записал: "Надобно думать, что провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, ибо он исцелился от двух ран, из коих каждая – смертельная". С тех пор красавец-офицер навсегда приобрел рваные отметины на лице и практически лишился возможности видеть левым глазом. Тогда же он стал изредка надевать наглазную повязку, скрывавшую увечья, и ставшую его визитной карточкой для будущих поколений.

В 1790 году, при взятии считавшейся неприступной крепости Измаил, генерал-майор Кутузов вел в бой шестую колонну, наступавшую на самый защищенный участок – Килийские ворота. Под пушечным и ружейным огнем войска шли вперед, теряя солдат и офицеров. Когда атакующие наткнулись на яростное сопротивление турок, потеряв при этом 2/3 личного состава, Михаил Илларионович принял решение отойти от ворот, чтобы сохранить остатки подразделения, о чем отправил донесение А.В.Суворову, руководившему штурмом. В ответ генерал-аншеф передал: "Я донес уже в Петербург о покорении Измаила, а Кутузова назначаю измаильским комендантом". Оба полководца хорошо знали друг друга. Назначение комендантом еще далеко не взятой крепости означало только одно: приказ вперед! Суворов знал, что его ученик поймет донесение правильно. Собрав оставшихся в живых от предыдущих атак, генерал-майор сам пошел впереди колонны на последний и решительный штурм. Турки были опрокинуты и уничтожены в яростном штыковом бою. В письме, отправленном сразу после взятия измаильской крепости, М. И. Голенищев-Кутузов напишет: "...Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся... Кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня обливается кровью, и залился я слезами..."

В 1812 году сбылось предсказание полкового врача – наступили великие события, для которых провидение уберегло израненного русского полководца от смерти. В этом грозном году русская армия под руководством Кутузова сначала разгромила войска Османской империи, в мае 1812 года заключив Бухарестский мирный договор, и, тем самым избавив Россию от перспективы войны на два фронта. Новая война уже была не за горами. Спустя три месяца, в августе 1812 года генерал-фельдмаршал Кутузов возглавил русские войска, которые в течение 4 месяцев разгромили непобедимую доселе французскую армию Наполеона Бонапарта. Очистив родную землю от захватчиков, русская армия перешла границу с освободительной миссией, но их командующему не суждено было увидеть штурм Парижа. 26 апреля (по новому стилю) в тихом силезском городке Бунцлау он скончался. Тело полководца отправили для захоронения в Санкт-Петербург, а на месте смерти установили памятный знак. В 1821 году в городе Бунцлау открыли чугунный обелиск в честь русского генерал-фельдмаршала. "До сих мест довел князь Кутузов - Смоленский победоносные российские войска. Но здесь положила смерть предел славным дням его. Он спас Отечество свое. Он открыл путь к избавлению народов. Да будет благословенна память героя", - гласит надпись на одной из граней памятника, напоминающего собою штык. В доме, где скончался полководец, городские власти создали музей его имени.

В годы фашисткой диктатуры памятник Кутузову демонтировали. В феврале 1945 года, пришедшие в Европу с освободительной миссией войска Красной армии, восстановили память о полководце, вернули на место монумент, по приказу маршала Конева у его подножия встал почетный караул. По решению Военного совета 1-го Украинского фронта был сооружен Кутузовский мемориал, центром которого стал первый памятник генерал-фельдмаршалу. Здесь захоронены офицеры и солдаты, павшие в боях за освобождение Силезии от фашистов, в том числе 42 Героя Советского Союза. У входа на территорию мемориала застыли в вечном карауле изваянные из камня фигуры двух русских солдат — 1813 и 1945 годов.

В городе Болеславец свой последний приют нашел и наш соотечественник, Герой Советского Союза, Иван Сидорович Солтыс, в феврале 1945 года закрывший собою амбразуру вражеского ДЗОТа. Его память мы почтили, побывав в Польше в феврале текущего года, спустя 75 лет после совершенного им подвига. Необыкновенным образом на польской земле переплелись судьбы двух героев нашей страны: один освободил Бессарабию от турецкого владычества, второй – от германского фашизма. Русский генерал-фельдмаршал и советский рядовой солдат.

После развала Советского Союза вещи и документы из Дома-музея Кутузова в Болеславце перевезли в Санкт-Петербург. Теперь здесь располагается музей керамики. У входа стоят советские артиллерийские орудия, некогда охранявшие вход на территорию Кутузовского мемориала. В музее есть комната, посвященная наполеоновским войнам, где отображены события 1813 года, кончина русского полководца, сооружение памятника в его честь.

В целости и сохранности стоят воинские кладбища города. И то, на котором похоронен наш земляк Иван Солтыс, и Кутузовский мемориал, где погребены его боевые товарищи. На площади Кутузова высится обелиск, установленный в честь русского полководца. У его подножия спят два чугунных льва – символы доблести и бесстрашия. Помимо площади, одна из центральных улиц носит имя Кутузова.

Кутузов © Photo : А. Петрович

Кутузовский мемориал. Первый памятник в честь русского полководца. © Photo : А. Петрович

Кутузов © Photo : А. Петрович

Советские орудия времен войны у здания Музея керамики - бывшего Дома-музея Кутузова в г.Болеславец © Photo : А. Петрович

Надгробная плита на могиле Героя Советского Союза И.Солтыса. Воинское кладбище города Болеславец © Photo : А. Петрович

Кутузовский мемориал. Первый памятник в честь русского полководца. © Photo : А. Петрович 1 / 6 © Photo : А. Петрович Кутузов

Фотографируя табличку с названием, невольно подумалось – а у нас в Кишиневе, в Молдавии, освобожденной Кутузовым от османского владычества, улицы его имени нет. Как нет и улицы имени Героя Советского Союза, храброго сына молдавского народа, Ивана Сидоровича Солтыса, отдавшего свою жизнь во имя Родины. Но вычеркнуть из истории подвиги и заслуги фельдмаршала Михаила Кутузова и рядового Ивана Солтыса невозможно.

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