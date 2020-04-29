В Испании рассказали, как будут снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина к концу июня. Соответствующее заявление цитирует РИА Новости.
Так, совет министров принял план постепенного выхода страны из карантина, который состоит из четырех стадий. Однако передвижение между различными провинциями Испании, которые окажутся на разных этапах снятия ограничительных мер, будет закрыто – вплоть до последней стадии.
"Каждая из фаз деэскалации будет продолжаться как минимум две недели, поскольку две недели – среднее время проявления вируса", - отметил Санчес.
Во второй фазе возобновится обслуживание внутри ресторанов, можно будет проводить культурные мероприятия с участием до 50 человек внутри помещений, на свежем воздухе – менее 400.
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, Испания находится на второй строчке в мире по заболеваемости коронавирусом нового типа. Количество подтвержденных случаев в среду днем превысило 232 тысячи. Из них выздоровели почти 124 тысяч человек, а умерли - почти 24 тысячи.
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