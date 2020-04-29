В Испании рассказали, как будут снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

Каждая из фаз снятия ограничений будет продолжаться как минимум две недели, поскольку две недели – среднее время проявления вируса, отметил испанский премьер.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина к концу июня. Соответствующее заявление цитирует РИА Новости.

Так, совет министров принял план постепенного выхода страны из карантина, который состоит из четырех стадий. Однако передвижение между различными провинциями Испании, которые окажутся на разных этапах снятия ограничительных мер, будет закрыто – вплоть до последней стадии.

"Каждая из фаз деэскалации будет продолжаться как минимум две недели, поскольку две недели – среднее время проявления вируса", - отметил Санчес.

Он также подчеркнул, планируется начать внедрять эти меры с 4 мая. Предполагается, что сначала будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. Возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки. На первом этапе начнут работу небольшие магазины — при соблюдении строгих мер безопасности. Большие магазины не откроются, чтобы избежать скопления людей. Откроются террасы с ограничением числа посетителей (30%), отели и туристические квартиры – за исключением мест общего пользования. Для людей старше 65 лет будет установлено "привилегированное расписание" в торговых точках. Кроме того, "крайне рекомендовано" ношение масок в общественном транспорте.

Во второй фазе возобновится обслуживание внутри ресторанов, можно будет проводить культурные мероприятия с участием до 50 человек внутри помещений, на свежем воздухе – менее 400.

На последнем этапе будут сняты ограничения на передвижение. При этом в ресторанах сохранятся ограничения на число посетителей.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, Испания находится на второй строчке в мире по заболеваемости коронавирусом нового типа. Количество подтвержденных случаев в среду днем превысило 232 тысячи. Из них выздоровели почти 124 тысяч человек, а умерли - почти 24 тысячи.

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