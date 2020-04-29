Неужели правда: мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины

Среди пациентов с COVID-19 группу с самыми тяжелыми симптомами и высоким риском летального исхода составляли люди в возрасте с хроническими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. У мужчин смертность от коронавирусной инфекции в 2,4 раза выше, чем у женщин. К такому выводу пришли ученые из Пекинской больницы Тонгрен, пишет журнал Frontiers in Public Health.

Само заболевание у сильной половины человечества протекает в более тяжелой форме.

"В начале января мы заметили, что число мужчин, умирающих от COVID-19, было выше, чем женщин. Обнаружив, что никто не оценивал гендерные различия у пациентов с COVID-19, мы начали исследование", - цитирует издание руководителя исследования, доктора Дзинь-Куи Яна.

Изначально эпидемиологи и инфекционисты единогласно внесли в группу риска пожилых людей, а также людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Отмечалось и то, что у детей COVID-19 протекает в более легкой форме.

В анализе медиков участвовали 43 пациента, которых врачи лечили лично, и 1056 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, из общедоступной базы. Под пристальное внимание медиков также попали анкетные данные людей, переболевших коронавирусом SARS 2003 года.

Выяснилось, что среди пациентов с COVID-19 группу с самыми тяжелыми симптомами и высоким риском летального исхода составляли люди в возрасте с хроническими заболеваниями. Но среди оставшихся, у мужчин, как правило, заболевание протекало в более тяжелой форме, чем у женщин.

В общем наборе данных по COVID-19 свыше 70 процентов погибших пациентов оказались мужчинами. В анкетах данных по SARS 2003 года, кстати, исследователи обнаруживали аналогичную тенденцию.

Любопытно, что и уровни белка ACE2, который участвует в вирусной атаке, как при SARS, так и при COVID-19, были наиболее высокими у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также у всех мужчин, независимо от возраста.

Ученые поясняют, чтобы основательно определить, почему у мужчин COVID-19 протекает тяжелее и смертность выше, нужны дополнительные и более масштабные исследования. Но при этом настоятельно рекомендуют, чтобы пожилым пациентам мужского пола оказывался бы дополнительный поддерживающий уход и незамедлительный доступ в отделения интенсивной терапии.

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