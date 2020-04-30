Песков: даты мероприятий к 75-летию Победы зависят от динамики эпидемии COVID

Дмитрий Песков отметил, что как новые даты проведения мероприятий будут сочетаться с графиками других глав государств и правительств, пока сказать сложно.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Новые даты проведения праздничных мероприятий приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут определены с учетом динамики распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии, новые даты проведения. Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств - сейчас никто не скажет", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, говоря о возможных сроках проведения праздничных мероприятий и приглашении иностранных гостей.

По словам Пескова, многие главы государств были готовы прилететь в Москву, но планы оказались нарушены из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что никаких решений насчет возможности ограничения масштабов празднования Дня Победы в этом году не принималось.

Вместе с тем он подчеркнул, что весь нынешний год празднуется как год 75-летия Победы.

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