Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам

Глава государства в четверг пообщался в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность тем, кто в условиях коронавируса оказался восприимчивым к чужой беде.

"Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам - вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость", - сказал глава государства.

Россия всегда противостояла любым напастям "всем миром", объединяя усилия, это буквально в крови, в генетическом коде россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что и в нынешней сложной ситуации граждане страны снова вместе.

"У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе", - заявил Путин.

Он отметил, что участвующие в ней активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна.

"Вы там, где нужна помощь, - это самое главное", - добавил президент.

В ходе видеовстречи главы государства с участниками общероссийской акции "Мы вместе" представители движения "Волонтеры Победы" рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнить всей страной песню "День Победы".

"Вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", поддержите нас и сейчас, пожалуйста", - сказали они.

"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - пообещал Путин.

В ходе встречи президента с участниками общероссийской акции "Мы вместе" на связь вышел волонтер Михаил из одной из московских больниц. Он рассказал, что волонтеры разгружают грузовики со средствами индивидуальной защиты для медиков, таскают мебель.

"Знаете, Владимир Владимирович, очень хочется, чтобы часть палат, которые мы помогли оборудовать, в итоге не понадобились. И самое главное человеческое желание - чтобы все заболевшие наконец-то выздоровели", - сказал волонтер Путину.

"Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами", - ответил глава государства, поблагодарив волонтера и пожелав удачи ему и его товарищам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.

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