Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность тем, кто в условиях коронавируса оказался восприимчивым к чужой беде.
"Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам - вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость", - сказал глава государства.
"У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе", - заявил Путин.
Он отметил, что участвующие в ней активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна.
"Вы там, где нужна помощь, - это самое главное", - добавил президент.
В ходе видеовстречи главы государства с участниками общероссийской акции "Мы вместе" представители движения "Волонтеры Победы" рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнить всей страной песню "День Победы".
"Вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", поддержите нас и сейчас, пожалуйста", - сказали они.
"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - пообещал Путин.
"Знаете, Владимир Владимирович, очень хочется, чтобы часть палат, которые мы помогли оборудовать, в итоге не понадобились. И самое главное человеческое желание - чтобы все заболевшие наконец-то выздоровели", - сказал волонтер Путину.
"Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами", - ответил глава государства, поблагодарив волонтера и пожелав удачи ему и его товарищам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
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