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Пистолет, выстрел.

Автопогоня со стрельбой: кем оказался задержанный нарушитель карантина - видео

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200430/30088210/avtopogonya-za-narushitelem-karantinnykh-mer-kem-okazalsya-zaderzhannyy---video.html

Московские полицейские попытались остановить машину для проверки документов, однако водитель вдавил педаль газа в пол и мчался по улицам российской столицы, пока не раздались предупредительные выстрелы.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Правоохранители вынудили покинуть салон находившихся там двоих людей, они оказались мигрантами, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.

Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. Как оказалось, оба задержанных — выходцы из ближнего зарубежья.

Водитель при задержании заявил, что не говорит по-русски и ему нужен переводчик.

В итоге на водителя составили протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, также на каждого из мужчин составили административные протоколы.

Водитель арестован на 15 суток. Автомобиль эвакуировали в отдел полиции по району Лефортово.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (949)

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