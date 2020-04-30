Автопогоня со стрельбой: кем оказался задержанный нарушитель карантина - видео

Московские полицейские попытались остановить машину для проверки документов, однако водитель вдавил педаль газа в пол и мчался по улицам российской столицы, пока не раздались предупредительные выстрелы.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Правоохранители вынудили покинуть салон находившихся там двоих людей, они оказались мигрантами, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.

Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. Как оказалось, оба задержанных — выходцы из ближнего зарубежья.

Водитель при задержании заявил, что не говорит по-русски и ему нужен переводчик.

В итоге на водителя составили протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, также на каждого из мужчин составили административные протоколы.

Водитель арестован на 15 суток. Автомобиль эвакуировали в отдел полиции по району Лефортово.

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