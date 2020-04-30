Премьер-министр России заразился коронавирусом

О своей болезни и уходе на самоизоляцию Михаил Мишустин поставил в известность президента страны Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Общение с главой государства прошло в режиме видеоконференции.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин Путину.

Кабмин продолжит активно работать, премьер уходит на самоизоляцию, но будет на связи. На должность и.о. главы правительства Мишустин предложил вице-премьера Андрея Белоусова.

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