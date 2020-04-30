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Премьер-министр России заразился коронавирусом

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (945)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200430/30091800/premer-ministr-russia-zarazilsya-koronavirusom.html

О своей болезни и уходе на самоизоляцию Михаил Мишустин поставил в известность президента страны Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Общение с главой государства прошло в режиме видеоконференции.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин Путину.

Кабмин продолжит активно работать, премьер уходит на самоизоляцию, но будет на связи. На должность и.о. главы правительства Мишустин предложил вице-премьера Андрея Белоусова.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (945)

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