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F-35.

Парадокс за $100 млн: почему у F-35 на сверхзвуке отваливается хвост

© AP Photo / Ariel Schalit
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200430/30092016/paradoks-za-100-mln-pochemu-u-f-35-na-sverkhzvuke-otvalivaetsya-khvost.html

История создания, эксплуатации и продвижения американского многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35, как пишет военный обозреватель, убедительно демонстрирует превосходство маркетинга над технологиями производства боевого самолета-невидимки.

Близкое Пентагону издание Defense News в очередной раз опубликовало весьма критичные оценки специалистов новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning (Молния) II. Факты свидетельствуют о том, что F-35 – дозвуковой истребитель, способный ускоряться на полном форсаже не более 1 минуты.

На скоростях более 1 Маха через 60 секунд возникает угроза разрушения корпуса от перегрева, а после 1,6 Маха – у самолета может просто отвалиться хвост. Заметим, крейсерская сверхзвуковая скорость доступна многим современным истребителям, а для 5-го поколения она должна быть не ниже 1,4 Маха.

При достижении скорости 1 Маха истребитель F-35 также теряет свойства "невидимости" для радаров, то есть скрытность и внезапность. С любым оружием на внешней подвеске малозаметность "Молний" исчезает даже на дозвуковых скоростях. Упомянутые проблемы технологически неустранимы. Самолет эксплуатируется в трех модификациях: обычный, с укороченным взлетом и посадкой, а также палубный. Для ВМС США ситуация уязвимости "невидимок" связана еще и со значительным географическим отрывом от ремонтной базы. Если в начале похода палубный F-35 выйдет из строя, это снизит боевую эффективность авиакрыла на несколько месяцев.

F-35
© Photo : Public Domain
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С законами физики не поспоришь. Пентагон оперативно подкорректировал "эксплуатационные характеристики", теперь F-35 считается дозвуковым самолетом с возможностью краткого ускорения. Регламентировано определенное количество секунд, в течение которых модификации для ВМС и морской пехоты F-35B и F-35C могут летать на скоростях около 1,2 Маха (на форсаже). В крайнем случае, для выполнения задач перехвата на сверхзвуке имеется истребитель F-22 Raptor, который не разрушается на высоких скоростях (также становится видимым для радаров после 1 Маха). Что означают для истребителя ограничения скорости и маневра в боевой обстановке?

В противостоянии с технологически равным противником истребитель F-35 превращается в мишень.

Исход вполне предсказуем в воздушном бою, к примеру, с высокоскоростными и сверхманевренными "Сушками" и "Мигами" российского производства.

"Косяки" пятого поколения

Концепция F-35: уничтожить противника прежде, чем он сможет обнаружить "невидимку". Однако американский многоцелевой истребитель выглядит слишком "сырым» для успеха подобных миссий. Высокая скорость угрожает не только планеру и специальному стелс-покрытию F-35, но и делает уязвимыми множество антенн в хвостовой части самолета. В июне прошлого года опубликована информация о 13 основных технических проблемах F-35, которые влияют на способность самолета выполнять боевые задачи и безопасность летчика. С того времени количество ключевых недостатков убавилось до пяти, но и это слишком много для машины ценой 100 миллионов долларов за штуку. Ситуация тем более парадоксальна, что стоимость программы создания F-35 Lightning II – около 1,3 триллиона долларов, и многоцелевой истребитель-бомбардировщик серийно выпускается с 2011 года.

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© AFP 2020 / Robyn Beck
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Известно, что самолеты F-35 ВМС и Корпуса морской пехоты США становятся неустойчивыми и непредсказуемыми при выполнении экстремальных маневров (уклонения от ракеты). Бортовой радар "видит" слишком узкий сектор морской поверхности. В ночное время мерцающие экраны приборов нарушают пространственную ориентацию, затрудняют посадку всех типов "Молний". Перепады атмосферного давления в кабине F-35 могут вызвать баротравму, вывести летчика из строя. Проблему обновления программного обеспечения F-35 производитель Lockheed Martin надеется решить только к концу 2020 года. Однако все это не мешает серийному выпуску и активным продажам "невидимки" странам-союзникам – Австралии, Великобритании, Норвегии, Израилю, Италии, Японии и другим.

На пути продвижения продукта Lockheed Martin встречаются препятствия. Так, несколько стран-партнеров Соединенных Штатов угрожали выйти из совместной программы производства F-35 из-за "шпионского" программного обеспечения.

Проблема в информационной системе ALIS, которая следит за всеми перемещениями, маневрами, миссиями самолета F-35 в любой точке планеты, независимо от желания страны-обладателя. Система якобы анализирует техническое состояние и логистику во благо пользователю. Некоторых излишне суверенных партнеров США беспокоит, что ALIS передает данные о полетах "большому брату" в Пентагон. Ожидается, что эту проблему вскоре снимет более совершенная версия системы ALIS 3.6.

Истребитель – не игрушка

Просматривается американская тенденция переоценки своих технологических возможностей в области военного авиастроения. Ранее признан неудачным опыт создания истребителя пятого поколения F-22 Raptor (ненадежное радиопоглощающее покрытие, обнаруживается радарами метрового диапазона, малый радиус действия – 750 км). Слишком неудобной оказалась и цена серийной машины – 350 миллионов долларов. В итоге Пентагон закупил только 187 "невидимок" F-22 (в планах было 384 единицы). Удешевление F-35 Lightning II за счет одного двигателя (вместо двух) снизило тяговооруженность, скорость, маневренность и боевую нагрузку. Что особенно заметно в сравнении с аналогами.

В гипотетическом поединке российский истребитель пятого поколения Су-57 способен первым обнаружить и уничтожить F-35 (и F-22), вести бой с противником (осуществлять ракетные пуски) даже при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях. Кстати, российская машина переходит на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж.

Истребитель Су-57 имеет выдающиеся летные и боевые характеристики, значительно превосходящие возможности американских аналогов пятого поколения F-22 и F-35. Малая "эффективная отражающая поверхность" Су-57 позволяет ему оставаться практически невидимым для радаров противника, в конструкции композиционные материалы составляют 70% поверхности и 25% веса самолета. Эксперты США вынужденно признают превосходство российского истребителя и отмечают высочайшую маневренность Су-57 на сверхзвуковых скоростях, инфракрасную систему поиска и слежения, которой не обладает даже сверхдорогой F-22 Raptor.

Гиперзвуковой летательный аппарат Ю-71
© Photo : militaryarms
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Су-57 способен вести сверхманевренный ближний бой с применением пушечного вооружения, а также использовать широкий спектр ракет средней и большой дальности. Превосходство Су-57 обеспечивают основная радиолокационная станция, уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех, так называемая "умная обшивка". Российский истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 км, одновременно сопровождать до 62 объектов, передавать целеуказания другим самолетам и беспилотникам. Воздушно-космические силы РФ до 2028 года должны получить 76 таких машин. Серийное производство (с 2019 года) российского истребителя пятого поколения Су-57 неизбежно потеснит конкурентов на мировом рынке.

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