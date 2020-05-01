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Правительство Румынии.

Официально: Румыния предоставит Молдове существенную гуманитарную помощь

© Sputnik / Ilie Catrinoiu
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200501/30092884/romania-predostavit-moldova-gumanitarnuyu-pomosch-na-milliony-leev.html

В состав партии войдут 500 тысяч защитных масок, 50 тысяч комбинезонов, а также лекарства, которые используются при лечении пациентов с COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Румынские власти приняли решение предоставить Молдове гуманитарную помощь на сумму в 16,5 миллиона румынских леев (порядка 3,7 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Соответствующее постановление утвердили накануне члены кабмина страны-соседки.

"На заседании принято постановление, как и обещал кабмин Орбана, по гуманитарной помощи для Республики Молдова, чтобы противостоять кризису в связи с распространением коронавируса. Речь идет о гуманитарной помощи на сумму в 16,5 миллиона (румынских) леев в виде необходимых санитарных материалов", - заявил по итогам заседания правительства глава канцелярии румынского премьера Ионел Данкэ.

Глава румынского МИД Богдан Ауреску в ходе своего визита в Кишинев сообщил, что в состав гуманитарной помощи для Республики Молдова войдут 500 тысяч защитных масок, 50 тысяч комбинезонов, а также о лекарства, которые используются при лечении пациентов с COVID-19.

Богдан Ауреску
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe
Итоги визита главы МИД Румынии в Кишинев: о чем он говорил с властями Молдовы

Правительство Румынии также направило миссию специалистов из 52 человек, в числе которых 41 медработник. Они помогут молдавским врачам в борьбе с коронавирусом. Работа экспертов продлится 15 дней, начиная с 30 апреля.

"Румынские медработники прибыли в Молдову, чтобы поделиться своим опытом. Насколько я знаю, некоторые из них были и в Италии, где они также предоставляли свою помощь", - сказал Кику.

Румынские медики помогут молдавским в борьбе с COVID-19>>>

По его мнению, данная миссия – возможность для обмена опытом между коллегами.

"Молдавские врачи профессионалы высокого уровня. Они доказали это в течение двух месяцев, сколько мы боремся с этим вирусом. Отмечу, что в Молдове смертность в результате данных случаев (связанных с COVID-19 – ред.) одна из самых низких в регионе – 2,9%", - отметил Кику.

Более того, по словам премьера, данные по Молдове ниже среднего показателя на мировом уровне, а он составляет 7%.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 897, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 119.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (951)

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