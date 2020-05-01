Пока вы спали: COVID-19 в мире, плато эпидемии в России, новости из резиденций

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КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Распространение пандемии на планете, положение дел в России, премьеры и президенты перед лицом болезни- главные темы обзора.

Корнавирус продолжает уносить человеческие жизни

Число жертв в мире за прошедшие сутки возросло на 9797 человек. Новым типом коронавируса в мире заразились более 71 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На данный час, согласно исследователям Университета Джонса Хопкинса общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире более 3 257 тысяч, количество летальных исходов - 233 тысяч.

В настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - около полутора миллиона.

Россия выходит на плато

Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев", — сказала Скворцова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

По словам Скворцовой, число тестов на коронавирус в России существенно наращивается, сейчас их проводят около 160 тысяч в сутки. Из них около 15 тысяч делает ФМБА.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Общее количество заразившихся превысило 106 тысяч человек, более тысячи из них погибли, свыше 11 тысяч выздоровели.

COVID-19 и высокопоставленные лица

В Московском патриархате пожелали премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.

Накануне глава правительства сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"Дорогому Михаилу Владимировичу - сил и скорейшего выздоровления!" - написал глава синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп, который более месяца не покидал Белый дом в условиях борьбы с коронавирусом, в пятницу направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика.

В последний раз американский лидер выезжал из Вашингтона 28 марта: он посетил базу ВМС США штате Виргиния, чтобы лично проводить в Нью-Йорк госпитальное судно Comfort.

В Бразилии между тем суд постановил, что президент страны Жаир Болсонару должен в течение 48 часов обнародовать результаты всех пройденных им тестов на коронавирус, сообщает портал G1.

Решение суда, которое предусматривает штраф в размере 5 тысяч реалов (911 долларов) за каждый день неисполнения, было вынесено в ответ на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.

Болсонару всегда отрицал, что был заражен и заявлял, что его слово значит больше, чем "какая-то бумага".

В случае положительного результата тестов, президент, который не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками, может быть привлечен к ответственности, достаточной для вынесения импичмента.

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