Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Получена государственная регистрация на российскую тест-систему для выявления антител к коронавирусу, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, которое ее разработало.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем.
Опытное производство расположено в Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России в городе Одинцово.
С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию.
Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>