Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России

Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Получена государственная регистрация на российскую тест-систему для выявления антител к коронавирусу, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, которое ее разработало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФМБА России (@fmba_of_russia) 30 Апр 2020 в 12:41 PDT

В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем.

Опытное производство расположено в Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России в городе Одинцово.

С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию.

Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови.

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