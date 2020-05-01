16:43 01 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Лаборатория.

Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России

© AP Photo / Andrew Harnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (956)
10701
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200501/30096605/test-sistema-dlya-vyyavleniya-antitel-k-covid-19-zaregistrirovana-v-russia.html

Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Получена государственная регистрация на российскую тест-систему для выявления антител к коронавирусу, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, которое ее разработало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФМБА России (@fmba_of_russia)

В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем.

Донор крови.http://editor.sputnik.md/app/article/edit?lang=rus#
© Sputnik / Максим Богодвид
Вылечился сам - помоги другому: в Молдове появились первые доноры плазмы

Опытное производство расположено в Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России в городе Одинцово.

С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию.

Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (956)

По теме

Среднестатистический носитель COVID-19: возраст, пол, доминирующий симптом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться