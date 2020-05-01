Как охраняют здоровье Путина: Песков поделился деталями

Вопрос о том, насколько ограждены от инфекции первые лица государства, стал особенно актуален после информации о подтвержденном коронавирусе у премьер-министра Михаила Мишустина.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ему был задан вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья", - ответил представитель Кремля.

Заявление Песков сделал в опубликованном анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".

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