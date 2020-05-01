20:39 01 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Президент Путин проводит совещание в режиме онлайн.

Как охраняют здоровье Путина: Песков поделился деталями

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)
28710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200501/30098313/kak-okhranyayut-zdorove-putina-peskov-podelilsya-detalyami.html

Вопрос о том, насколько ограждены от инфекции первые лица государства, стал особенно актуален после информации о подтвержденном коронавирусе у премьер-министра Михаила Мишустина.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фотограф в защитной маске, сделанной из бумажного пакета.
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мир за сутки: COVID-19 в мире, плато эпидемии в России, новости из резиденций

Ему был задан вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья", - ответил представитель Кремля.

Заявление Песков сделал в опубликованном анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)

По теме

Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад физкультурников во время первомайской демонстрации в Вильнюсе, 1973 год.
Первомай: годы и страны
Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов.
Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться