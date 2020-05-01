Инновационная интеграция: направления взаимодействия стран СНГ

На пространстве Содружества уже создана система координации деятельности в рамках научно-технического и инновационного сотрудничества. Страны вместе будут определять сферы внедрения ноу-хау для развития своих экономик.

Проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года был одобрен на 26-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфере. Мероприятие состоялось 30 апреля базе Исполнительного комитета СНГ в режиме видеоконференции.

Межгосударственная группа разработчиков программы подготовила 29 магистральных направлений сотрудничества.

Среди них: "Интеллектуальные транспортные и логистические системы, в том числе в наземных условиях, в морском и воздушном пространстве", "Цифровые производственные системы и промышленная инфраструктура", "Высокопродуктивное сельское, лесное и аква-хозяйство, в том числе агрологистические решения, биотехнологии, ветеринария", "Сенсорика, технологии интернета вещей и компоненты робототехники", "Фотоника", "Биотехнологии и генетика", "Инфраструктура и ресурсы фундаментальных исследований (мегасайенс)" и другие.

Также предложены 11 ключевых инициатив программы, позволяющих значительно усилить возможности университетов, исследовательских институтов и малых и средних инновационных предприятий в организации совместной работы, интенсифицировать коммерциализацию инновационных продуктов, расширить экспорт инновационных решений, сервисов и услуг стран СНГ на глобальные рынки.

"По нашему мнению все это позволит совершенствовать межгосударственное инновационное пространство СНГ, позволит обеспечить каждому государству-участнику равные возможности в совместном использовании технологических и инновационных потенциалов стран", - уверен начальник управления Россотрудничества Сергей Маленко, руководитель группы разработчиков проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

По его словам, с переходом к новому технологическому укладу с использованием современных наукоемких разработок все страны в настоящее время сталкиваются с необходимостью интеграции, объединения усилий и эффективного участия в мировой инновационной системе: "Это необходимое условие инновационного развития экономики любой страны, поскольку последнее невозможно без открытого взаимодействия и обмена опытом между странами".

В целях разработки новой программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года по инициативе Россотрудничества и при поддержке Фонда "Сколково" и Исполкома СНГ была создана межгосударственная группа разработчиков программы, в которую вошли представители исследовательских центров и университетов, институтов развития, экспертных организаций, инновационных компаний, министерств и ведомств государств СНГ, а также международные эксперты из других стран. Такие же группы, но на национальном уровне были созданы в ряде государств Содружества.

"В рамках проекта новой программы наша межгосударственная группа разработчиков предлагает механизмы реализации в государствах-участниках СНГ согласованной политики поддержки и развития малых и средних инновационных предприятий, исследовательской деятельности университетов и научных центров, грантовых исследовательских программах, развития венчурных инвестиционных инструментов, обеспечения эффективного мониторинга и анализа инновационных экосистем, процессов, компаний, включая стартапы, картирование научно-технических школ, технологий и технологических запросов", - рассказал Сергей Маленко.

Он добавил, что новая программа должна обеспечить развитие существующих и создать новые рынки товаров и услуг "через освоение и использование сквозных технологий, проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, реализацию совместных инновационных проектов".

"Нужно создавать и обеспечивать совместное эффективное использование инфраструктуры и сервисов для проведения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок и реализации совместных проектов в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе через промышленную субконтрактацию, формирование технологических платформ, трансграничных и отраслевых кластеров. Важно иметь национальные стратегии в области интеллектуальной собственности", - отметил собеседник Sputnik.

Жизненно необходимо также готовить новые кадры для всех отраслей экономики, обеспечивать непрерывное образование от детского сада и до старшего возраста, подчеркнул представитель Россотрудничества.

"Новая экономическая ситуация и развитие технологий заставляет нас предлагать решения для подготовки и переподготовки кадров с учетом требований времени", - подчеркнул он.

Одобренную межгоспрограмму должны согласовать в правительствах стран СНГ, уже осенью ее могут утвердить заседании Совета глав правительств Содружества.

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