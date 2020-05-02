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Полицейские в Казахстане помогли семье из Молдовы.

История времен пандемии: как многодетной семье из Молдовы помогли в Казахстане

© Photo : Facebook / Департамент полиции СКО
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200502/30092193/mir-ne-bez-dobrykh-lyudey-kak-mnogodetnoy-seme-iz-moldovy-pomogli-v-kazakhstane.html

Выручка пришла откуда не ждали - наших земляков, оказавшихся в трудной ситуации, поддержали правоохранители.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Представители Управления миграционной службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области оказали помощь многодетной семье из Молдовы, из-за карантина остановившихся в Петропавловске.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Наши сограждане, которые временно проживали в Павлодаре, направились в Россию, но из-за объявленного в Казахстане режима чрезвычайного положения вынуждены были остановиться в Петропавловске. 

Когда в семье из 7 взрослых и 5 детей закончились деньги на жизнь и питание, они обратились за помощью к общественникам и в редакцию городской газеты. На призыв о помощи откликнулись сотрудники Управления миграционной службы - они не только проконсультировали семью, но и передали для нее средства гигиены, продукты питания. Жест человеческой заботы и поддержки был оценен по достоинству.

"У вас очень добрые, отзывчивые люди в Казахстане. Спасибо большое, что предоставили нам крышу над головой. Мы очень благодарны. Продуктами обеспечили, поддержали, ведь так сложно оказаться в непростой ситуации с малолетними детьми на руках", - обратился к дарителям 38-летний гражданин Молдовы Артур Шербан.

В Казахстане карантин длится уже около месяца.

Полицейские в Казахстане помогли семье из Молдовы
© Photo : Facebook / Департамент полиции СКО
Помощь семье из Молдовы, оставшейся без финансовых средств.

По информации Управления миграционной службы, в Казахстане постоянно проживает свыше 5 500 иностранцев, в основном - граждане Российской Федерации.

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