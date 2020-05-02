10:36 02 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Лидер КНДР Ким Чен Ын.

Пока вы спали: Ким вернулся, конец эпидемии в России, Словакия помогает Молдове

© Photo : Пресс-служба Администрации Приморского края
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (382)
124000
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200502/30100344/poka-vy-spali-kim-vernulsya-konets-epidemii-v-russia-slovakiya-pomogaet-moldove.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в нашей традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Первое публичное появление северокорейского лидера после долгого перерыва, прогноз страновой прогноз эпидемиологов для России, гуманитарная помощь оказанная Кишиневу - главные темы обзора.

Ким Чен Ын отжал кнопку "пауза"

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии лидера страны, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

Снимки сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая.

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. На фото он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания Ким Чен Ына в блокноты.

Ким Чен Ын запечатлен в президиуме на церемонии открытия, а также разрешающим символическую красную ленточку. Еще на нескольких снимках он осматривает новый завод.

​Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью и даже о его смерти.

Окончание сдвигается

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем перенесли дату на 4 августа.

​Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прогнозы сингапурских ученых, ранее заявлял, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

Братислава протягивает руку помощи

Два молдавских лечебных учреждения получат финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса в рамках проекта малых грантов от правительства Словакии.

Аппарат искусственной вентиляции легких.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Аппарат ИВЛ.

Тираспольский центр по предупреждению СПИДа и инфекционных заболеваний на выделенные 100 тыс евро сможет закупить оборудование, необходимое для тестирования проб.

Еще 10 тыс евро будут направлены районной больнице в Чадыр-Лунге для приобретения аппаратуры, используемой в мониторинге и лечении больных COVID-19.

До этого в рамках пилотного проекта Словакия также оказала помощь дрокиевским медикам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (382)

По теме

Мир за сутки: COVID-19 в мире, плато эпидемии в России, новости из резиденций


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад физкультурников во время первомайской демонстрации в Вильнюсе, 1973 год.
Первомай: годы и страны
Владельцы салонов красоты с нетерпением ждут возобновления работы.
Владельцы косметических салонов с нетерпением ждут возобновления работы
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться