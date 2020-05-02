Пока вы спали: Ким вернулся, конец эпидемии в России, Словакия помогает Молдове

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в нашей традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Первое публичное появление северокорейского лидера после долгого перерыва, прогноз страновой прогноз эпидемиологов для России, гуманитарная помощь оказанная Кишиневу - главные темы обзора.

Ким Чен Ын отжал кнопку "пауза"

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии лидера страны, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

Снимки сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая.

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым. На фото он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания Ким Чен Ына в блокноты.

Ким Чен Ын запечатлен в президиуме на церемонии открытия, а также разрешающим символическую красную ленточку. Еще на нескольких снимках он осматривает новый завод.

​Северокорейский лидер не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью и даже о его смерти.

Окончание сдвигается

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем перенесли дату на 4 августа.

When will #COVIDー19 end? Here's a data-driven estimate of end dates by countries, courtesy of our Data-Driven Innovation Lab https://t.co/LIR4cOS3YC #sutdresearch — SUTD Singapore (@sutdsg) April 27, 2020

​Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прогнозы сингапурских ученых, ранее заявлял, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

Братислава протягивает руку помощи

Два молдавских лечебных учреждения получат финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса в рамках проекта малых грантов от правительства Словакии.

© Sputnik / Евгений Одиноков Аппарат ИВЛ.

Тираспольский центр по предупреждению СПИДа и инфекционных заболеваний на выделенные 100 тыс евро сможет закупить оборудование, необходимое для тестирования проб.

Еще 10 тыс евро будут направлены районной больнице в Чадыр-Лунге для приобретения аппаратуры, используемой в мониторинге и лечении больных COVID-19.

До этого в рамках пилотного проекта Словакия также оказала помощь дрокиевским медикам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova