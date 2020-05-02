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Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Программа Путина на 9 мая: стали известны детали

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (167)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200502/30107219/programma-putina-na-9-maya-stali-izvestny-detali.html

О том, какие планы у российский лидера на день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал представитель Кремля.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".

© Sputnik / Iliya Pitalev
Путин: в День Победы состоится парад авиационной техники
До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля.

Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.

Кроме того, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (167)

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