Программа Путина на 9 мая: стали известны детали

О том, какие планы у российский лидера на день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал представитель Кремля.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", — сказал он в опубликованном анонсе программы "Москва, Кремль. Путин".

До этого глава государства несколько раз обращался к россиянам, последний раз — 28 апреля.

Тогда он озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения, а также дал новые поручения, призванные поддержать экономику и помочь регионам справиться с коронавирусом.

Кроме того, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

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