Пока вы спали: хроника COVID-19, новые "Чемпионы" и смерть актера

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Число умерших пациентов с COVID-19 в мире превысило 240 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, основываясь на данные федеральных и местных властей.

Согласно этим данным, 1 млн 121 тыс. 576 человек вылечились, общее число случаев заражения достигло 3 428 422.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предрек еще большее число жертв COVID-19 в мире.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Лидером по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире остаются США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Штатах количество граждан с подтвержденным тестом на COVID-19 превысило отметку в 1,1 миллиона. Следом идет Испания — в стране 245 тысяч зараженных. Италия стала третьей в списке стран-лидеров по числу инфицированных. На территории государства зафиксировано 209 тысяч случаев заражения. Россия в перечне занимает восьмое место. По последним данным, в стране коронавирус подтвержден более чем у 124 тысяч граждан.

В Молдове зарегистрированы 4 тысячи 52 случая заболевания COVID-19, подтвержденных в лабораториях. Более 630 человек с подтвержденным вирусом COVID-19 находятся на домашнем лечении.

Выздоровели в республике 1334 человека, скончались - 124. В стране введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

С понедельника, 4 мая, возобновляется работа общественного транспорта в Кишиневе в привычном режиме. Но все пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.

Новая версия We Are The Champions

Группа Queen официально записала новый вариант культовой песни We Are The Champions, которую посвятила врачам и всем, кто борется с пандемией коронавируса.

Запись была сделана на смартфон в студиях в Великобритании и Лос-Анджелесе. Новую версию записали Брайан Мэй, Роджер Тейлор и певец Адам Ламберт.

Песня уже доступна на стриминговых платформах. Вырученные средства группа направит в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

Композиция We Are The Champions вышла в 1977 году. Ее написал лидер группы Фредди Меркьюри как гимн победы, который по задумке должен был стать всеобщим.

We Are The Champions вошла в альбом News of the World. Она без паузы звучит вслед за We Will Rock You. Ди-джеи на радио часто запускали песни в эфир парой.

Смерть артиста из "Клиники"

Многие мировые СМИ отреагировали на смерть популярного американского актера Сэма Ллойда, известного по роли юриста Тэда Бакленда в сериале "Клиника".

Как сообщает американская газета New York Times, артист умер на 57-м году жизни от неоперабельного образования в головном мозге, ставшего осложнением рака легких. Американский еженедельник Variety добавляет, что актер узнал о диагнозе спустя несколько недель после того, как его жена Ванесса родила первого ребенка. Британская газета Independent пишет, что коллеги Ллойда по сериалу "Клиника" вспоминают актера как самого веселого человека, как на съемочной площадке, так и в жизни.

"Покойся с миром, один из самых веселых актеров, с которым я когда-либо имел счастье работать. Сэм Ллойд заставлял меня взрываться от смеха и выходить из образа всякий раз, когда мы вместе снимали сцену.

Невозможно было быть ещё добрее. Я всегда буду высоко ценить время, которое я провел с тобой, Сэмми", - приводит издание слова актера Зака Браффа, исполнившего главную роль в сериале "Клиника".

It is with heavy heart that I post this send off to actor Sam Lloyd, known to #Scubs fans as Ted Buckland. So much more than just a bit actor/character, Sam/Ted provided so much laughter and joy with a character so miserable yet very sympathetic. #RIPSamLloyd pic.twitter.com/aMNu61IG9v — SCRUBSclassic 👨‍⚕️ (@ScrubsClassic) May 1, 2020

​Издание Variety подчеркивает, что Ллойд за свою тридцатилетнюю карьеру в кино снялся в таких сериалах, как "Отчаянные домохозяйки", "Сайнфелд", "Американская семейка", "Западное крыло", "Город хищниц", "Бесстыжие", а также в фильмах "Флаббер" и "В поисках галактики". Variety отмечает, что Ллойд был талантливым музыкантом, что часто находило свое отражение в сериале "Клиника".