Песков рассказал о планах президента России на 9 мая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вынужденные корректировки на фоне нынешней пандемии не повлияют на стратегические задачи нацпроектов.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Меры предосторожности нельзя отменить за одну ночь, а национальные проекты в России могут быть скорректированы, несмотря на пандемию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что усилия по предотвращению коронавируса все также будут прилагаться.

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь. Нам всем придется еще какое-то время жить в этих условиях, особенно главе государства", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что вынужденные корректировки в деятельности не повлияют на стратегические задачи нацпроектов.

Песков также рассказал о планах Путина на 9 мая.

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - сказал Песков.

Он также добавил, что в условиях эпидемии охрана здоровья президента обеспечивается на максимально высоком уровне. Из-за этого глава государства работает почти в изолированном режиме в Ново-Огарево.

"Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности, она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста" — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России рассказал, как он сам проведет 9 мая.

"Так или иначе какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью... и "День победы" спою, конечно",— отметил Песков.

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В России из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие "Бессмертного полка" и парад на Красной площади, отложены. В День Победы состоится только авиационная часть парада, акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.

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