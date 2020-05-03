16:02 03 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Президент РФ Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади, архивно фото

Песков рассказал о планах президента России на 9 мая

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Общество
Получить короткую ссылку
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200503/30111938/Peskov-rasskazal-o-planakh-prezidenta-Rossii-na-9-maya.html

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вынужденные корректировки на фоне нынешней пандемии не повлияют на стратегические задачи нацпроектов.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Меры предосторожности нельзя отменить за одну ночь, а национальные проекты в России могут быть скорректированы, несмотря на пандемию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин объявил о переносе празднования 9 Мая
© Ruptly
Владимир Путин объявил о переносе празднования 9 Мая

Он подчеркнул, что усилия по предотвращению коронавируса все также будут прилагаться.

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь. Нам всем придется еще какое-то время жить в  этих условиях, особенно главе государства", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что вынужденные корректировки в деятельности не повлияют на стратегические задачи нацпроектов.

Песков также рассказал о планах Путина на 9 мая.

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - сказал Песков. 

Он также добавил, что в условиях эпидемии охрана здоровья президента обеспечивается на максимально высоком уровне. Из-за этого глава государства работает почти в изолированном режиме в Ново-Огарево.

"Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности, она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста" — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России рассказал, как он сам проведет 9 мая.

"Так или иначе какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью... и "День победы" спою, конечно",— отметил Песков.

Кремль о проведении парада Победы и ситуации с датой окончания Второй мировой>>>

В России из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе шествие "Бессмертного полка" и парад на Красной площади, отложены.  В День Победы  состоится только авиационная часть парада, акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн, а по окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Monumetele eroilor
В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей.
Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться