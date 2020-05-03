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Машина скорой помощи въезжает на территорию городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова. Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом Covid-2019.

Недостаток витамина D в организме может стать причиной смерти от COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200503/30113239/Nedostatok-vitamina-D-v-organizme-mozhet-stat-prichinoy-smerti-ot-COVID-19.html

Специалисты выяснили, что наиболее уязвимыми к COVID-19 являются люди, у которых наблюдается дефицит этого витамина.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Большое количество смертей, вызванных коронавирусом, в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D, говорится в исследовании ученых из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.

Предварительное исследование специалистов опубликовано на сайте Research Square. Учены сопоставили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран с данными о заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Мы обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19, в особенности уровнем смертности от этой инфекции. Наиболее уязвимой к COVID-19 группой населения также является та, у которой наибольший дефицит витамина D", - говорится в исследовании.

Центр COVID-19 в Кишиневе.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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Авторы исследования отметили, что очень низкий уровень витамина D наблюдается у пожилого населения, в особенности в Испании, Италии и Швейцарии.

"Это страны с высоким числом случаев заражения COVID-19, и пожилые люди являются группой с самым высоким риском заболеваемости и смертности от SARS-CoV-2", - добавили они.

"Мы считаем, что мы можем рекомендовать добавки с витамином D для защиты от инфекции SARS-CoV2", - подчеркнули вирусологи.

По данным на 3 мая, в мире коронавирусной инфекцией заразились 3 516 409 человек,  умерли 245 616, 1 137 057 - выздоровели.

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