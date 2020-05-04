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Страны мира. Греция

Эксперт назвал сроки, когда страны могут начать принимать туристов

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200504/30114888/ekspert-rasskazal-kakie-strany-pervymi-otkroyutsya-dlya-turistov.html

В целом ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа, поскольку именно там проживают основные потребители услуг туриндустрии, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Раньше середины лета не следует ожидать открытия массовых туристических направлений, так как возобновление этого вида деятельности станет постепенным и будет зависеть от успехов в борьбе с коронавирусом. Такую точку зрения высказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.

Чемоданы у входа в отель, фото из архива
© CC0 / JamesDeMers / отель
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"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", - считает эксперт.

В целом ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа, поскольку именно там проживают основные потребители услуг туриндустрии. Возобновление этой деятельности ожидается не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Ускорить процесс может создание вакцины, способной обезопасить, в том числе, путешественников.

Однако, как считает Абзалов, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет.

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