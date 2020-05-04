Страны ЕАЭС подготовили план по предотвращению распространения коронавируса

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Страны Евразийского экономического союза подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний. Об этом сообщил в понедельник Роспотребнадзор.
"Выполнение мероприятий комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС текущую эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области профилактики и реагирования на инфекционные угрозы", - заявили в Роспотребнадзоре.
Принять документ планируется в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
Евразийский экономический союз действует с 2015 года. Его участницами являются пять стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Молдова является страной-наблюдателем.
Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС создан в мае 2016 года соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета. Совет представляет собой вспомогательный орган Евразийского экономического союза для реализации государствами-членами согласованной и скоординированной политики в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В работе совета также участвуют профильные ведомства Таджикистана и Узбекистана.
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