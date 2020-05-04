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Страны ЕАЭС подготовили план по предотвращению распространения коронавируса

© Sputnik / Владислав Воднев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200504/30116086/Strany-EAES-podgotovili-plan-po-predotvrascheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Принять разработанный для борьбы с COVID-19 документ планируется в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Страны Евразийского экономического союза подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний. Об этом сообщил в понедельник Роспотребнадзор.

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В ведомстве уточнили, что "документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе".

"Выполнение мероприятий комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС текущую эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области профилактики и реагирования на инфекционные угрозы", - заявили в Роспотребнадзоре.

Принять документ планируется в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

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В ходе заседания межправсовета ЕАЭС в апреле страны-участницы одобрили меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года. Его участницами являются пять стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Молдова является страной-наблюдателем. 

Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС создан в мае 2016 года соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета. Совет представляет собой вспомогательный орган Евразийского экономического союза для реализации государствами-членами согласованной и скоординированной политики в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В работе совета также участвуют профильные ведомства Таджикистана и Узбекистана.

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