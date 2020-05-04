Египет снова открывается для туристов, но не для всех

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений.

Гостиницы начнут работу с загрузкой до 25%, а с 1 июня увеличат ее до 50%, об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

В отелях, отметил министр, должны будут иметься в наличии средства индивидуальной защиты, оборудованный медицинский пункт и средства дезинфекции.

Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у туристов или персонала.

Сотрудников также обяжут сдавать экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Отмечается, что пока в стране будут принимать только местных туристов.

Напомним, что страна с 19 марта в рамках борьбы с распространением COVID-19 приостановила международные пассажирские рейсы и закрыла отели, рестораны и кафе. Также был введен комендантский час.

Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что после Рамадана страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

По состоянию на 4 мая в стране выявлено 6465 случаев коронавируса и 429 смертей среди больных COVID-19.

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