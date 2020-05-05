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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Медик назвал хронические заболевания, при которых коронавирус особо опасен

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (993)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200505/30129750/medik-nazval-khronicheskie-zabolevaniya-pri-kotorykh-koronavirus-osobo-opasen.html

Специалист подчеркнул, что людям с рядом хронических болезней обязательно надо соблюдать режим самоизоляции.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Страдающие бронхиальной астмой люди сложнее остальных переносят вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, поэтому им следует быть особенно аккуратными. Об этом заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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Международный астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Он был организован для привлечения внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также для повышения осведомленности населения о заболевании, его диагностике и лечении.

"Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус", — сказал Тимаков.

Специалист также подчеркнул, что людям с астмой, как и с другими хроническими болезнями легких, обязательно надо соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (993)

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