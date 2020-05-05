Медик назвал хронические заболевания, при которых коронавирус особо опасен

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Страдающие бронхиальной астмой люди сложнее остальных переносят вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, поэтому им следует быть особенно аккуратными. Об этом заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус", — сказал Тимаков.
Специалист также подчеркнул, что людям с астмой, как и с другими хроническими болезнями легких, обязательно надо соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.
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