Медик назвал хронические заболевания, при которых коронавирус особо опасен

Специалист подчеркнул, что людям с рядом хронических болезней обязательно надо соблюдать режим самоизоляции.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Страдающие бронхиальной астмой люди сложнее остальных переносят вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, поэтому им следует быть особенно аккуратными. Об этом заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Международный астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Он был организован для привлечения внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также для повышения осведомленности населения о заболевании, его диагностике и лечении.

"Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус", — сказал Тимаков.

Специалист также подчеркнул, что людям с астмой, как и с другими хроническими болезнями легких, обязательно надо соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.

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