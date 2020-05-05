"День Победы" 9 мая споют активисты из 27 стран, в том числе из Молдовы

Исполнить песню "День Победы" можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Активисты из 27 стран, в том числе из Молдовы, выразили готовность спеть 9 мая песню "День Победы" на языках всех народов России. Об этом РИА Новости заявила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Ранее сообщалось о том, что 9 мая организуют акцию "День Победы на разных языках".

"Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдова, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания", - сказала Амельченкова.

С 8 мая на специальном интернет-сайте будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.

Спеть "День Победы" можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах.

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