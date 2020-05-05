"День Победы" 9 мая споют активисты из 27 стран, в том числе из Молдовы

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Активисты из 27 стран, в том числе из Молдовы, выразили готовность спеть 9 мая песню "День Победы" на языках всех народов России. Об этом РИА Новости заявила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Ранее сообщалось о том, что 9 мая организуют акцию "День Победы на разных языках".
"Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдова, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания", - сказала Амельченкова.
Спеть "День Победы" можно одному или всей семьей, под минус или живой аккомпанемент, в повседневной одежде или национальных костюмах.
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