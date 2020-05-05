Стали известны новые данные о состоянии Мишустина, заразившегося COVID-19

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом нового типа, в целом чувствует себя нормально, продолжая проходить лечение в одной из государственных клиник. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

В четверг, 30 апреля, в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным", - сказал Беляков журналистам.

Как отметил пресс-секретарь, лечение российского премьера идет по плану, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания".

"Премьер министр активно контактирует с коллегами по телефону", - добавил пресс-секретарь.

Согласно последним данным, к утру вторника в России в общей сложности лабораторно подтверждены 155 тысяч 370 случаев COVID-19, из них 19 тысяч 865 инфицированных выздоровели, а тысяча 451 пациент скончался.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova