Помпео: США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями

Между Лавровым и Помпео состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Российский министр вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Вашингтон готов участвовать в переговорах о контроле над вооружениями, отметил госсекретарь США Майк Помпео после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Подтверждение этих слов глава американского внешнеполитического ведомства зафиксировал на своей странице в в Twitter.

Ранее МИД России сообщил, что между Лавровым и Помпео состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Российский министр вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

"В моем разговоре с российским министром иностранных дел Лавровым я подтвердил, что мы готовы участвовать в переговорах о контроле над вооружениями, которые укрепят безопасность Соединенных Штатов и наших партнеров. Мы продолжим продвигать верифицируемые и реализуемые механизмы", – написал Помпео.

Также стороны затронули другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе работу Совета Безопасности ООН и развитие взаимодействия в экономике, борьбе с терроризмом, кибербезопасности, другие вопросы, включая борьбу с COVID-19.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления ДСНВ, в интервью РИА Новости Рябков добавил, что Вашингтон по всем признакам, возможно, скоро решит не продлевать договор.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova