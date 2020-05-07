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Дерматолог назвала способы, как cберечь кожу, часто используя антисептик

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200507/30161475/dermatolog-nazvala-sposoby-kak-berech-kozhu-chasto-ispolzuya-antiseptik.html

Врач обратила внимание на тот факт, что спирт, входящий в состав антисептиков, обезвоживает кожу, поэтому важно использовать специальные средства для восстановления кожи.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Сохранить кожу рук после частого мытья и использования антисептических средств в период пандемии коронавируса поможет увлажняющий или питательный крем для рук. Об этом заявила врач-дерматовенеролог поликлиники номер 4 управления делами президента России Анастасия Вережникова.

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Специалист обратила внимание на тот факт, что спирт, входящий в состав антисептиков, обезвоживает кожу.

"Чтобы сохранить здоровое состояние кожи нужно после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - отметила эксперт.

Специалист уточнила, что для этого подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие, защищающие  и успокаивающие ингредиенты - ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1017)

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