Дерматолог назвала способы, как cберечь кожу, часто используя антисептик

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Сохранить кожу рук после частого мытья и использования антисептических средств в период пандемии коронавируса поможет увлажняющий или питательный крем для рук. Об этом заявила врач-дерматовенеролог поликлиники номер 4 управления делами президента России Анастасия Вережникова.
"Чтобы сохранить здоровое состояние кожи нужно после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - отметила эксперт.
Специалист уточнила, что для этого подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие, защищающие и успокаивающие ингредиенты - ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>