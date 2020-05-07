С 1 июля Грузия будет открыта для иностранных туристов

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил премьер-министр правительства этой страны Георгий Гахария на заседании кабмина.
Таким образом, к указанной дате Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение, которые были приостановлены из-за угрозы распространения COVID-19.
"С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами", - сказал Гахария.
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По последним данным, COVID-19 в Грузии был диагностирован у 615 человек, 9 пациентов скончались.
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