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Национальный парк Тушети в Грузии

С 1 июля Грузия будет открыта для иностранных туристов

© CC BY-SA 4.0 / Moahim / Tusheti National Park, the road to Omalo, view from Abano pass, Georgia
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1019)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200507/30164473/georgia-turisty-1-yulya.html

Власти Грузии поэтапно снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, но уже летом в стране готовятся принимать иностранных туристов.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил премьер-министр правительства этой страны Георгий Гахария на заседании кабмина.

Таким образом, к указанной дате Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение, которые были приостановлены из-за угрозы распространения COVID-19.

"С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами", - сказал Гахария.

Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме
© Sputnik / Sergey Mamontov
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В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.

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По последним данным, COVID-19 в Грузии был диагностирован у 615 человек, 9 пациентов скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1019)

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